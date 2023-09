Zum Nachlesen SVM in doppelter Überzahl Spätes Glück: SV Meppen trifft in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen Blau-Weiß Lohne Von Sportredaktion | 20.09.2023, 12:11 Uhr | Update vor 2 Std. Der SV Meppen war gegen Blau-Weiß Lohne lange Zeit in (doppelter) Überzahl. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollte der SV Meppen am Freitagabend im Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne nachlegen - und konnte am Ende auch jubeln. Den 3:2-Siegtreffer erzielten die Meppener allerdings erst in der Nachspielzeit. Hier finden Sie den Liveticker zum Nachlesen.