Das letzte Mal 3. Liga am Montagabend: Beim Duell Meppen gegen Dresden ist es so weit. 17.05.2023, 11:26 Uhr

Im Liveticker: SV Meppen empfängt Dynamo Dresden zum letzten Drittliga-Montagsspiel

Vorletzter Spieltag in der 3. Fußball-Liga: Kellerkind SV Meppen empfängt Aufstiegskandidat Dynamo Dresden am Montag, 22. Mai, zum letzten Drittliga-Montagabendspiel. Anstoß in der Meppener Hänsch-Arena ist um 19 Uhr. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker von der Partie.