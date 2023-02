Das Hinspiel beim TSV 1860 München verlor der SV Meppen um Max Dombrowka im August 2022 mit 0:4. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Tabellenletzter SV Meppen empfängt den TSV 1860 München Von Sportredaktion | 09.02.2023, 18:46 Uhr

Die Horror-Serie von 17 sieglosen Spielen in Folge will der SV Meppen am Samstag, 11. Februar 2023, gegen den TSV 1860 München endlich beenden. Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker.