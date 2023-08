Live: Sa., 15:00 Uhr Regionalliga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen empfängt den Bremer SV Von Sportredaktion | 10.08.2023, 14:22 Uhr Das erste Saisonspiel hatte der SV Meppen gegen Drochtersen/Assel gewonnen. Jetzt wartet der Bremer SV auf die Meppener. Archivfoto: Werner Scholz up-down up-down

In seinem zweiten Saisonspiel in der Regionalliga Nord empfängt der SV Meppen am Samstag, 12. August 2023 (Anpfiff 15 Uhr), den Bremer SV. Wir berichten im Liveticker vom Spiel.