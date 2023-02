Da war die Laune beim SV Meppen noch deutlich besser: Im Hinspiel gegen Zwickau im August 2022 siegte der SVM mit 3:0. Archivfoto: Picturepower up-down up-down Live: Sa., 14:00Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen gastiert zum Kellerduell beim FSV Zwickau Von Sportredaktion | 02.02.2023, 11:23 Uhr

Seit August 2022 wartet der SV Meppen nun schon auf einen Sieg in der 3. Liga. Am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr bietet sich die nächste Möglichkeit: Die Emsländer treten im Kellerduell beim FSV Zwickau an und brauchen dringend Punkte. Wir berichten im Liveticker.