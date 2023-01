Im NFV-Pokal kassierte der SV Meppen im Sommer 2022 eine herbe Niederlage gegen Oldenburg. Wie läuft es dieses Mal? Archivfoto: Picturepower up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen empfängt den VfB Oldenburg zum Keller-Derby Von Sportredaktion | 26.01.2023, 10:57 Uhr

Kellerduell und Niedersachsenderby: Die Drittliga-Partie des SV Meppen gegen den VfB Oldenburg am Samstag, 28. Januar, verspricht so einiges. Anstoß in der Meppener Hänsch-Arena ist um 14 Uhr. Wir berichten hier im Liveticker.