Live 3. Liga am Freitagabend Jetzt live: SV Meppen ist bei Viktoria Köln gefordert

Flutlichtduell in Köln: Der SV Meppen gastiert am Freitag, 17. März, um 19 Uhr beim FC Viktoria Köln. Im Abstiegskampf der 3. Liga könnten die Meppener Punkte sehr gut gebrauchen. Wie sich der SVM in Köln schlägt, lesen Sie in unserem Liveticker.