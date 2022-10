Der SV Meppen und Sascha Risch (am Ball) sind in Saarbrücken gefordert. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Wie schlägt sich der SV Meppen in Saarbrücken? Von Sportredaktion | 26.10.2022, 16:00 Uhr

Höchste Zeit für eine Kehrtwende: Nach neun sieglosen Drittliga-Spielen in Serie ist der SV Meppen auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Nun steht am Samstag, 29. Oktober, um 14 Uhr das anspruchsvolle Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken an. In unserem Liveticker erfahren Sie, wie sich der SVM schlägt.