Wie bereits gegen Dynamo Dresden will der SV Meppen auch in Freiburg dem Favoriten ein Bein stellen. Foto: imago images/Dennis Hetzschold up-down up-down Live: Sa., 13:30 Uhr Saison-Finale am Samstag Im Liveticker: SV Meppen tritt im vorerst letzten Drittliga-Spiel beim SC Freiburg II an Von Sportredaktion | 24.05.2023, 12:00 Uhr

Nach sechs Jahren in der 3. Liga verabschiedet sich der bereits abgestiegene SV Meppen am Samstag, 27. Mai, mit einem Auswärtsspiel aus der Drittklassigkeit: Die Emsländer sind ab 13.30 Uhr beim SC Freiburg II gefordert. Wir berichten an dieser Stelle wie gewohnt im Liveticker.