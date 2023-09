Live: So., 13:30 Uhr Regionalliga Nord am Sonntag Im Liveticker: SV Meppen ist auswärts beim FC St. Pauli II gefordert Von Sportredaktion | 13.09.2023, 15:00 Uhr Luis Sprekelmeyer und der SV Meppen wollen den ersten Auswärtssieg. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Auswärts ist der SV Meppen in dieser Regionalliga-Saison noch punktlos. Das soll sich am Sonntag, 17. September, ändern, wenn die Emsländer um 13.30 Uhr beim FC St. Pauli II antreten. Wir berichten an dieser Stelle wie gewohnt im Liveticker von der Partie in Hamburg.