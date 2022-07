Samuel Abifade und der SV Meppen testen am Dienstagabend gegen den VfL Herzlake. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Testspiel am Dienstagabend Im Liveticker: SV Meppen tritt bei Bezirksligist VfL Herzlake an Von Sportredaktion | 04.07.2022, 10:50 Uhr

Die Sommervorbereitung des SV Meppen ist in vollem Gange - am Dienstag, 5. Juli, steht um 18.30 Uhr das nächste Testspiel an. In Herzlake trifft der SVM dann auf den heimischen Bezirksligisten VfL Herzlake. Wir berichte im Liveticker!