Live: Sa., 17:00 Uhr Regionalliga Nord am Samstag Live im Ticker: SV Meppen empfängt Hannover 96 II in der Hänsch-Arena 24.08.2023, 11:13 Uhr Nach dem Erfolg im NFV-Pokal will der SV Meppen um Jonathan Wensing (am Ball) nachlegen.

Mit etwas Rückenwind nach dem Sieg im NFV-Pokal gegen Jeddeloh II geht der SV Meppen die nächste Aufgabe in der Regionalliga Nord an: Am Samstag, 26. August, um 17 Uhr sind die Emsländer in der heimischen Hänsch-Arena gegen Hannover 96 II gefordert. Wir berichten im Liveticker.