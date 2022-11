Markus Ballmert (in weiß) und der SV Meppen stecken im Abstiegskampf der 3. Liga. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 3. Liga am Freitagabend Im Liveticker: SV Meppen trifft auf den SV Wehen Wiesbaden Von Sportredaktion | 02.11.2022, 10:05 Uhr

Nach fünf Heimspielen ohne Sieg will der SV Meppen in der heimischen Hänsch-Arena endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Am Freitag, 4. November, bietet sich um 19 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden die nächste Gelegenheit dazu. Wir berichten im Liveticker vom Flutlichtduell.