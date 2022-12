Leonardo Bittencourt (links) und Mitchell Weiser (Mitte) könnten am Donnerstag in der Hänsch-Arena auflaufen. Niclas Füllkrug hingegen weilt nach WM-Teilnahme noch im Urlaub. Foto: imago images/Claus Bergmann up-down up-down Am Donnerstag in der Hänsch-Arena Testspiel-Highlight im Liveticker: Der SV Meppen empfängt Werder Bremen Von Sportredaktion | 13.12.2022, 12:12 Uhr

Hoher Besuch im Emsland: Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen tritt am Donnerstag, 15. Dezember, zum Testspiel beim SV Meppen an. Anstoß der Partie in der Hänsch-Arena ist um 18 Uhr. Wir berichten im Liveticker.