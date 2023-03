Der SV Meppen will gegen Verl den vierten Heimsieg der Saison holen. Archivfoto: Picturepower up-down up-down Live: Di., 19:00 Uhr 3. Liga am Dienstagabend Im Liveticker: SV Meppen braucht gegen den SC Verl dringend Punkte Von Sportredaktion | 13.03.2023, 11:21 Uhr

Nach dem Achtungserfolg beim 2:2 in Elversberg kann der SV Meppen nun in der englischen Woche direkt nachlegen: Am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr empfangen die Meppener den SC Verl in der Hänsch-Arena. Wir berichten hier wie gewohnt im Liveticker von der Partie.