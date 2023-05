Wer setzt sich am Sonntag durch? Der VfL oder der SVM? Archivfoto: Picturepower up-down up-down Live: So., 14:00 Uhr Das Derby aus SVM-Perspektive Im Liveticker: Wird der SV Meppen auch beim VfL Osnabrück zum Favoritenschreck? Von Sportredaktion | 11.05.2023, 09:00 Uhr

Aufstiegshoffnungen gegen Abstiegsangst: An der Bremer Brücke kommt es am drittletzten Spieltag der 3. Liga zum Derby zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Anstoß ist am Sonntag, 14. Mai, um 14 Uhr. Hier finden Sie unseren Liveticker aus SVM-Perspektive.