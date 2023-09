Live: Mi., 18:00 Uhr Regionalliga-Duell am Mittwoch Im Liveticker: SV Meppen ist im Derby beim VfB Oldenburg gefordert Von Sportredaktion | 04.09.2023, 15:41 Uhr Marek Janssen und der SV Meppen wollen in Oldenburg nachlegen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Am Mittwochabend, 6. September, um 18 Uhr steht das mit Spannung erwartete Regionalliga-Derby zwischen dem VfB Oldenburg und dem SV Meppen an. Wer siegt im Duell der beiden Absteiger aus der 3. Liga? In unserem Liveticker aus Oldenburg erfahren Sie es.