Live: Sa., 15:00 Uhr Duell am Samstagnachmittag Im Liveticker: SV Meppen empfängt Regionalliga-Schlusslicht Kilia Kiel Von Sportredaktion | 05.10.2023, 08:55 Uhr In der heimischen Hänsch-Arena trifft der SV Meppen auf Kilia Kiel. Foto: Picturepower/Scholz

Nach dem Pokalerfolg gegen Drochtersen/Assel will der SV Meppen in der Regionalliga Nord nachlegen: Am Samstag, 7. Oktober, um 15 Uhr empfangen die Emsländer das Tabellenschlusslicht FC Kilia Kiel. Wir berichten im Liveticker aus der Hänsch-Arena.