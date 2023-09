Live: Sa., 15:00 Uhr Regionalliga Nord am Samstag Im Liveticker: SV Meppen empfängt in der Hänsch-Arena den Eimsbütteler TV Von Sportredaktion | 07.09.2023, 10:00 Uhr Für den SV Meppen um Christopher Schepp (vorne) steht das vierte Heimspiel der Regionalliga-Saison an. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Absteiger gegen Aufsteiger: In der Hänsch-Arena steht am Samstag, 9. September, um 15 Uhr das Duell zwischen dem SV Meppen und dem Eimsbütteler TV an. Gelingt dem SVM der dritte Heimsieg der Regionalliga-Saison? In unserem Liveticker erfahren Sie es.