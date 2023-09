Live: Fr., 19:00 Uhr Regionalliga Nord am Freitag Liveticker: Gelingt dem SV Meppen gegen Blau-Weiß Lohne der dritte Sieg in Serie? Von Sportredaktion | 20.09.2023, 12:11 Uhr Der SV Meppen und Trainer Adrian Alipour wollen den nächsten Sieg in der Regionalliga Nord. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will der SV Meppen am Freitag, 22. September, um 19 Uhr im Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne nachlegen. Die Gäste sind in dieser Saison allerdings noch ungeschlagen und kommen als Tabellenzweiter in die Hänsch-Arena. Wir berichten hier im Liveticker.