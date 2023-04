Wie schlägt sich der SV Meppen im Stadion Rote Erde? Archivfoto: Picturepower up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen gastiert bei der U23 von Borussia Dortmund Von Sportredaktion | 13.04.2023, 10:44 Uhr

Gastspiel im Stadion Rote Erde: Der SV Meppen tritt am Samstag, 15. April, um 14 Uhr bei Borussia Dortmunds U23 an. Gelingt es dem Tabellenletzten aus dem Emsland, wieder etwas näher an das rettende Ufer der 3. Liga heranzurücken? Wir berichten im Liveticker von der Partie.