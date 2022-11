Kann sich der SV Meppen an der Essener Hafenstraße beweisen? Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 3. Liga am Mittwoch Im Liveticker: SV Meppen ist bei Rot-Weiss Essen gefordert Von Sportredaktion | 07.11.2022, 07:00 Uhr

Im letzten Drittliga-Auswärtsspiel des Jahres 2022 tritt der SV Meppen am Mittwoch, 9. November, bei Rot-Weiss Essen an. Anstoß der Flutlichtpartie an der Essener Hafenstraße ist um 19 Uhr. Wir berichten im Liveticker.