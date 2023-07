Wie startet der SV Meppen in die neue Saison? Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Live: Fr., 19:30 Uhr Freitagabendspiel der Regionalliga Im Liveticker: SV Meppen empfängt zum Auftakt die SV Drochtersen/Assel Von Sportredaktion | 26.07.2023, 08:00 Uhr

Es geht wieder los: Der SV Meppen startet am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr in die neue Spielzeit. Gegner zum Auftakt der Regionalliga-Saison ist die SV Drochtersen/Assel. Wir berichten hier am Freitagabend im Liveticker aus der Hänsch-Arena.