Im Mannheimer Carl-Benz-Stadion trifft der SV Meppen auf den SV Waldhof. Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen gastiert beim SV Waldhof Mannheim 15.02.2023, 08:00 Uhr

Der SV Meppen ist am Samstag, 18. Februar, in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim gefordert und will den eigenen Aufwärtstrend bestätigen. Anstoß im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten hier im Liveticker von der Partie.