3. Liga am Montagabend Im Liveticker: SV Meppen trifft in Paderborn auf den SC Verl Von Sportredaktion | 07.09.2022, 20:09 Uhr

Im Montagabendspiel der 3. Liga tritt der SV Meppen am 12. September um 19 Uhr beim SC Verl an. In Paderborn, wo die Verler aktuell ihre Heimspiele austragen, hoffen die Meppener auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Wir berichten im Liveticker.