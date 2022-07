Nach dem Testspielerfolg „auf Schalke“ will der SV Meppen in Ahlen nachlegen. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Testspiel am Mittwochabend Im Liveticker: SV Meppen gastiert bei Regionalligist RW Ahlen Von Sportredaktion | 11.07.2022, 17:57 Uhr

Den Test „auf Schalke“ hat der SV Meppen am Samstag für sich entschieden, nun steht die nächste Partie der Saisonvorbereitung an: Am Mittwoch, 13. Juli, um 18.30 Uhr tritt der SVM bei Rot Weiss Ahlen an. Wir berichten im Liveticker!