Gegen Braunschweig überzeugte der SV Meppen am vergangenen Wochenende voll und ganz. Wie läuft es am Samstag in Berlin? FOTO: Picturepower/Scholz 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen gastiert bei Abstiegskandidat Viktoria Berlin Von Sportredaktion | 12.05.2022, 12:29 Uhr

Letzter Spieltag in der 3. Liga: Für den SV Meppen geht es am Samstag, 14. Mai, um 13.30 Uhr beim Auswärtsspiel in Berlin sportlich um nichts mehr. Ganz anders sieht das bei den Gastgebern aus. Der FC Viktoria muss unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wie geht das Saisonfinale aus? In unserem Liveticker erfahren Sie es!