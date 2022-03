Einen knappen Auswärtserfolg feierte der SV Meppen im Hinspiel: In Duisburg siegten die Emsländer mit 1:0. FOTO: Picturepower 3. Liga am Montag Im Liveticker: SV Meppen empfängt MSV Duisburg zum Flutlichtduell Von Sportredaktion | 10.03.2022, 11:57 Uhr

Gelingt dem SV Meppen nach sechs sieglosen Spielen in der 3. Fußball-Liga endlich mal wieder ein Drei-Punkte-Erfolg? Am Montag, 14. März 2022, bietet sich im Flutlichtheimspiel gegen den MSV Duisburg die nächste Gelegenheit. Anstoß in der Hänsch-Arena ist um 19 Uhr - mit unserem Ticker sind Sie live dabei!