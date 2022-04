Ein Punkt gegen Dortmund II, ein Punkt in Köln. Es wird mal wieder Zeit für einen Sieg des SVM. FOTO: Picturepower/Scholz 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen empfängt die Würzburger Kickers Von Sportredaktion | 28.04.2022, 11:10 Uhr

Der Klassenerhalt ist sicher - gelingt dem SV Meppen jetzt auch endlich mal wieder ein Sieg in der 3. Liga? Am Samstag, 30. April, um 14 Uhr bietet sich den Meppenern die nächste Gelegenheit dazu: Dann nämlich gastieren die abstiegsbedrohten Würzburger Kickers in der Hänsch-Arena. Wir berichten im Liveticker!