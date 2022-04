Im Hinspiel bezwang der SV Meppen (hier mit Morgan Faßbender) die BVB-Junioren. Gelingt das am Samstag erneut? FOTO: Picturepower/Scholz 3. Liga am Samstag Im Liveticker: SV Meppen empfängt die U23 von Borussia Dortmund Von Sportredaktion | 14.04.2022, 07:00 Uhr

Gelingt dem SV Meppen am Samstag, 16. April 2022, endlich mal wieder ein Sieg in der 3. Liga? Schon seit Ende Januar sind die Meppener sieglos. Zu Gast in der Hänsch-Arena ist am Samstag um 14 Uhr Borussia Dortmunds U23. Ob der SVM den Negativlauf gegen die BVB-Junioren beenden kann, erfahren Sie in unserem Liveticker!