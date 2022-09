Sehen die SVM-Fans am Sonntag in der Hänsch-Arena den dritten Heimsieg der Saison? Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 3. Liga am Sonntag Im Liveticker: SV Meppen empfängt das Überraschungsteam aus Elversberg Von Sportredaktion | 01.09.2022, 11:19 Uhr

Wohin führt der Weg des SV Meppen in der 3. Liga? Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wollen die Emsländer am Sonntag, 4. September, mal wieder einen Sieg einfahren. Dann gastiert um 13 Uhr die SV Elversberg in der Hänsch-Arena. Wir berichten im Liveticker!