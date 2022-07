Meppens Marvin Pourié und Oldenburgs Marcel Appiah treffen am Mittwoch erneut aufeinander. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down NFV-Pokal am Mittwoch Im Liveticker: SV Meppen empfängt den VfB Oldenburg Von Sportredaktion | 25.07.2022, 13:28 Uhr

Erst am Samstag standen sich der SV Meppen und der VfB Oldenburg in der 3. Liga gegenüber (1:1). Und schon am Mittwoch, 27. Juli, treffen beide Teams im NFV-Pokal erneut aufeinander. Anstoß der Partie in der Meppener Hänsch-Arena ist um 19.30 Uhr. Wir tickern live!