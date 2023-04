Was ist gegen Ingolstadt drin für das Tabellenschlusslicht aus Meppen? Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Live: So., 13:00 Uhr 3. Liga am Ostersonntag Im Liveticker: SV Meppen empfängt den FC Ingolstadt zum Krisenduell Von Sportredaktion | 05.04.2023, 09:00 Uhr

Drittliga-Schlusslicht SV Meppen empfängt am Sonntag, 9. April, um 13 Uhr den FC Ingolstadt, der mit sechs Niederlagen in Serie anreist. Es kommt also zu einem echten Krisenduell in der Meppener Hänsch-Arena. Wer sich am Ostersonntag den Frust von der Seele schießen kann, erfahren Sie in unserem Liveticker.