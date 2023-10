Live: So., 14:00 Uhr Regionalliga Nord am Sonntag Im Liveticker: SV Meppen zu Gast beim TSV Havelse Von Sportredaktion | 13.10.2023, 17:05 Uhr Zuletzt war der SV Meppen gegen Kilia Kiel erfolgreich. Archivfoto: Werner Scholz up-down up-down

Der SV Meppen will nach dem letzten Heimsieg in der Regionalliga Nord nachlegen und auch im Auswärtsspiel beim TSV Havelse Punkte holen. Anpfiff ist am Sonntag, 15. Oktober 2023, um 14 Uhr. Wir sind mit dem Liveticker dabei.