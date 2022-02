Gute Erinnerungen an das letzte Derby haben Luka Tankulic (am Ball) und der SV Meppen: Im Niedersachsenpokal gewann der SVM in Osnabrück mit 3:2. FOTO: Picturepower 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Holt der SV Meppen den Derbysieg gegen den VfL Osnabrück? Von Sportredaktion | 22.02.2022, 13:22 Uhr

Am Wochenende blickt die 3. Liga nach Meppen: Denn hier kommt es am Samstag, 26. Februar 2022, um 14 Uhr in der Hänsch-Arena zum brisanten Verfolgerduell zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück. Gelingt dem SVM ausgerechnet im Derby der erste Heimsieg im Jahr 2022? In unserem Liveticker erfahren Sie es!