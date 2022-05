Keine guten Erinnerungen haben David Blacha (Mitte) und der SV Meppen ans Hinspiel: In Braunschweig ging man 0:5 unter. FOTO: Picturepower/Scholz 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Gelingt Eintracht Braunschweig beim SV Meppen der Aufstieg? Von Sportredaktion | 05.05.2022, 11:55 Uhr

Braunschweiger Aufstiegsparty oder der SV Meppen als Stimmungskiller: Am Samstag, 7. Mai, ab 14 Uhr spielt Eintracht Braunschweig beim SV Meppen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Ein Auswärtssieg im Emsland würde den Aufstieg besiegeln. Was kann der SVM den favorisierten Gästen entgegensetzen? Wir tickern live aus der Hänsch-Arena!