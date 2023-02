Können Marvin Pourié und der SV Meppen Zählbares aus Duisburg mitnehmen? Foto: Picturepower up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Gelingt dem SV Meppen in Duisburg endlich der erste Auswärtssieg? Von Sportredaktion | 23.02.2023, 09:00 Uhr

Für den SV Meppen ist die Partie am Samstag, 25. Februar, um 14 Uhr beim MSV Duisburg der zwölfte Auswärtsauftritt dieser Saison - ein Sieg gelang bisher noch nicht. Ob dem Tabellenletzten aus dem Emsland am Samstag der erste Erfolg in der Fremde glückt, erfahren Sie in unserem Liveticker.