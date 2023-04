Im Hinspiel gab es für Max Dombrowka und den SV Meppen gegen Saarbrücken einen Punkt. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Live: So., 13:00 Uhr 3. Liga am Sonntag Im Liveticker: Der SV Meppen empfängt den 1. FC Saarbrücken Von Sportredaktion | 19.04.2023, 11:44 Uhr

Am 33. Spieltag der 3. Liga trifft der Tabellenletzte SV Meppen auf den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken. Anstoß in der Meppener Hänsch-Arena ist am Sonntag, 23. April, um 13 Uhr. Wir berichten im Liveticker.