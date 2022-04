Ole Käuper (SV Meppen #6). FOTO: Werner Scholz Liveticker zum Nachlesen 3. Liga: Flutlichtduell in Köln - SV Meppen und Viktoria trennen sich mit 1:1 Von Sportredaktion | 21.04.2022, 08:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Montagabend spielte der SV Meppen bei Viktoria Köln. Im Flutlichtduell der beiden Teams aus der unteren Tabellenhälfte reichte es am Ende nur zu einem Unentschieden. Erst ging Meppen mit einer etwas glücklichen 1:0-Führung in die Kabine, doch schon kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit stand es 1:1 - durch ein Eigentor vom vorherigen Torschützen Lars Bünning. Der Liveticker zum Nachlesen.