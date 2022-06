Der 24-jährige Klippel ist in der Defensive vielseitig einsetzbar. Der gebürtige Sachse spielte zumeist in der Innenverteidigung, aber auch auf der rechten Abwehrseite oder auf der Sechser-Position. Er war in der Jugend für Borea und Dynamo Dresden aktiv, wo er das Sportinternat besuchte. Der 1,88 m lange Fußballer absolvierte drei Drittliga-, 27 Regionalliga- und 82 Oberligaspiele. In der letzten Serie war er beim Meppener Ligarivalen Halle in 27 Spielen dabei und fehlte nur wegen Achillessehnenbeschwerden. Er schoss im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Union Berlin das entscheidende Tor.