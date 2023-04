Sprang ein: Linienrichter Jannis Jäschke (links). Foto: Picturepower up-down up-down Das sagen Trainer und Spieler Sieg des SV Meppen: So kam es zum kuriosen Linienrichterwechsel in Wiesbaden Von Susanne Fetter | 30.04.2023, 06:30 Uhr

Ernst Middendorp hat schon einiges erlebt in seiner langen Karriere. Der kuriose Linienrichterwechsel beim 2:1-Sieg des SV Meppen in Wehen Wiesbaden war aber auch für den Trainer eine neue Situation. Wie es dazu kam und was Trainer und Spieler dazu sagten: