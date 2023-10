Hallenturnier in der EmslandArena „Das wird bombastisch“: Ex-Kicker freuen sich auf Jubiläums-Budenzauber Von Jacob Alschner | 16.10.2023, 14:00 Uhr Marcus Antczak (links) und Martin Wagner (rechts) werden auch 2024 bei Budenzauber für den SV Meppen dabei sein. Foto: Werner Scholz up-down up-down

Die zehnte Auflage des Budenzaubers steht an. Das Hallen-Fußballturnier der Traditionsmannschaften steigt am 6. Januar 2024 in der Lingener EmslandArena. Doch schon Monate zuvor gaben die Teilnehmer im Lingener Rathaus verbal einen kleinen Vorgeschmack auf das, worauf sich die Zuschauer in fußballerischer Hinsicht freuen können.