Mittelfeldspieler über aktuelle Lage und unklare Zukunft Meppens Willi Evseev: Lange Leidenszeit mit Siegtor beendet Von Malte Goltsche | 04.05.2023, 16:27 Uhr

Mehr als ein Jahr fehlte Willi Evseev dem SV Meppen wegen eines Achillessehnenrisses. Jetzt ist der Mittelfeldspieler wieder fit – und erzielte beim 2:1 in Wehen Wiesbaden am vergangenen Wochenende das überlebenswichtige Siegtor. So denkt der 31-Jährige über seine Ausfallzeit und die aktuelle Situation des Vereins.