Seit dem Spiel gegen 1860 München mit Marek Janssen in der Doppelspitze: Marvin Pourié. Foto: Picturepower up-down up-down Vorteil der Doppelspitze Janssen/Pourié Wann und wie Drittligist SV Meppen Taktik und Startelf festlegt Von Dieter Kremer | 21.02.2023, 13:30 Uhr

Wer steht in der Startelf? Und mit welcher Grundordnung geht der SV Meppen in der 3. Liga ins Spiel? Diese Fragen diskutieren viele Fans vor den Partien. Der Trainer erklärt, wann und wie er sich festlegt und warum die aktuelle Doppelspitze so stark ist.