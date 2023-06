Der SV Meppen will einen schlagkräftigen Kader für die Regionalliga zusammenstellen. Foto: Picturepower up-down up-down Neuzugang kennt die Ambitionen der Fans Welches Saisonziel verfolgt der SV Meppen nach dem Drittliga-Abstieg? Von Dieter Kremer | 26.06.2023, 15:02 Uhr

Der direkte Wiederaufstieg in die 3. Liga - davon träumen einige Fans des SV Meppen. Aber was sagen eigentlich Vorstand, Trainer und Spieler über die Zielsetzung in der Regionalliga Nord?