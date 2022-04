Olthoff, der in der Jugend noch im Angriff spielte, sah nach Angaben von Trainer Christian Neidhart wenig Perspektiven in Meppen. In der Offensive war Martin Wagner sein Konkurrent, in der Defensive waren es Sebastian Schepers und Marcel Thomas. „Wir sind sehr breit aufgestellt“, hatte Neidhart noch in der Pressekonferenz nach dem Derby gegen Cloppenburg betont. Das erkenne man daran, dass ein Spieler wie Schepers zurzeit nur auf der Bank sitzt. „Er würde in jeder anderen Regionalligamannschaft spielen.“Olthoff zog nach Neidharts Aussagen immer mit. „Daniel ist ein feiner Typ. Jetzt sucht er in Cloppenburg seine Chance. Schade nur, dass uns damit ein Emsländer verlässt.“

Ob der SVM noch einen Spieler verpflichtet, bleibt offen. Gesucht wird noch ein Stürmer. Aber nur einer, „der uns auch weiterbringt“, betonte Neidhart. „Mal abwarten. Wir haben ja noch eine Woche Zeit.“