Wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit ausgewechselt: Leon Kugland (hinten). FOTO: Picturepower/Scholz Wieso fiel der Fußballer 2018 durch? U-23-Trainer will sich beim SV Meppen für Talent Leon Kugland einsetzen Von Dieter Kremer | 21.03.2022, 15:07 Uhr

Von der 7. Liga in den Profifußball, aus der Bezirksliga in die 3. Liga: Für Leon Kugland vom SV Meppen erfüllte sich dieses Märchen beim 0:0 in Magdeburg. Sein eigentlicher Trainer will sich nun für den 22-Jährigen beim Trainer und Sportvorstand einsetzen.