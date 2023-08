Yannik Jaeschke führt Havelse wieder als Kapitän auf den Platz. Foto: imago/Eibner up-down up-down Zehn Abgänge, acht Neue TSV Havelse: Kämpft Ferchichis Truppe wieder um den Aufstieg? Von Jacob Alschner | 01.08.2023, 17:02 Uhr

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: den TSV Havelse.