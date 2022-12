GER, 3. Liga, 4. Spieltag: SV Meppen – Waldhof Mannheim Foto: Picturepower up-down up-down Der Vergleich zu anderen Drittligisten Wieso der SV Meppen seinen Etat trotz Problemen um eine Million anhebt Von Dieter Kremer | 02.12.2022, 11:11 Uhr

Zwei Spielzeiten in Folge mit einem Minus abgeschlossen - trotzdem hebt der SV Meppen seinen Etat in dieser Saison um eine Million Euro an. Warum das geschieht und wie der SVM im Ranking mit den anderen Vereine dasteht.