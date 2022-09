Nachfolgerin von Theo Dedes: Carin Bakhuis. Foto: Uli Mentrup up-down up-down Bakhuis vor dem Bundesliga-Start Trainerin des SV Meppen: Müssen mutig und dürfen nicht naiv sein Von Dieter Kremer | 15.09.2022, 18:04 Uhr

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 13 Uhr) steht Carin Bakhuis erstmals in der Hänsch-Arena an der Seitenlinie. Am Sponsorenabend gewährte die Trainerin von Meppens Bundesligafrauen erste Einblicke in ihr Team.